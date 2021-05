Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

In der Benckieserstraße brach am 10.05.2021, gegen 11:15 Uhr, in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner des Hauses während der Löscharbeiten evakuiert werden. Die betroffene Dachgeschosswohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Andere Wohnungen waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

