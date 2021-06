Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Unfall zweier Brüder

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagnachmittag sind zwei 13- und 15-jährige Brüder mit Fahrrädern den Radweg an der L 530 entlanggefahren. Der 15-Jährige ist über einen Gegenstand, vermutlich einen Stein oder einen Stock, gefahren, geriet dadurch ins Straucheln und touchierte seinen Bruder. Beide kamen zu Fall und zogen sich Schürfwunden zu. Sie sind zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell