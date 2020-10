Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis), L 3156: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Kassel (ots)

Auf der L 3156 kam es am heutigen Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Ein weiterer unfallbeteiligter 33-jähriger Mann erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten den Polizeistation Schwalmstadt berichten, befuhr gegen 18.15 Uhr der 41-jährige mit seinem Pkw die L 3156 aus Hauptschwenda kommend in Richtung Neukirchen. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet der 41-jährige in Höhe des Kilometer 2,2 in die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Fahrzeug des 33-jährigen zusammen. Beim Zusammenstoß erlitt der 41-jährige tödliche Verletzungen. Der 33-jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu genauen Klärung des Unfallherganges befand sich ein Gutachter an der Unfallstelle.

Die L 3156 war bis 23.30 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständige Polizeistation Schwalmstadt geführt.

