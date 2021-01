Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall mit Krankenscooter

GronauGronau (ots)

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch eine 64-Jährige in Gronau erlitten. Die Gronauerin kollidierte mit ihrem Scooter gegen 17.30 Uhr mit einem querenden Fahrzeug eines 18-Jährigen, als sie aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Franz-Kerkhoff-Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße fuhr. Der entgegenkommende Gronauer bog nach links auf den Berliner Platz ein, als es zur Kollision mit dem Krankenfahrstuhl kam. Die Fahrzeuge verkeilten sich. Vermutlich durch einen im Unfall begründeten Defekt an dem Scooter fuhr dieser gegen einen geparkten Wagen, als die Fahrzeuge voneinander getrennt wurden. Die Schwerverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4.500 Euro geschätzt.

