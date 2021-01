Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Farbschmierer beschädigt Autos

BocholtBocholt (ots)

Mit blauer Farbe beschmiert hat ein Unbekannter in Bocholt vier parkende Autos. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro. Die betroffenen Wagen hatten an der Brinkstegge geparkt. Dort kam es zwischen Montag, 10.00 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell