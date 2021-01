Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rollerdieb knackt Schloss

BorkenBorken (ots)

Ein Motorroller stellt die Beute eines unbekannten Diebes in Borken dar: Dem Täter war es in der Nacht zum Mittwoch gelungen, das Fahrzeug an sich zu bringen. Das schwarze Zweirad des Herstellers Peugeot hatte verschlossen vor einem Haus an der Weseler Landstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

