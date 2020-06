Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Brand einer Torffläche

Am Montag, den 01.Juni 2020, gegen 16.00 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ca. 20 qm Torfboden in der Franz-Mecking-Straße in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr, die mit drei Löschfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.

Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 01.Juni 2020, um 19.00 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Polen mit seinem PKW die B401. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt.

Strücklingen - Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Am Montag, 01. Juni 2020, kam es gegen 23.30 Uhr an der Sater Landstraße zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Das Gebäude geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel rückten mit zwölf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. Außerdem war ein Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

