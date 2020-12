POL-ESW: Pressebericht vom 17.12.20

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.

Mit zwei Waschbären kollidierte heute früh, um 06:10 Uhr, ein 47-Jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der die B 27 in der Gemarkung von Sontra (Abzweig Donnershag) befuhr. Die Waschbären wurden dadurch getötet; am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Verkehrsunfallfluchten

Eine Unfallflucht, die sich bereits am 10.12.20, 08:00 Uhr bis zum 11.12.20, 15:00 Uhr ereignet hat, wurde gestern nachträglich angezeigt. Im besagten Zeitraum wurde ein silberfarbener Seat Leon in Eschwege auf dem Parkplatzgelände des Nikolaiplatzes im Bereich der Beifahrertür angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignet sich gestern Nachmittag in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 45-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw nach rechts auf den dortigen Parkplatz der Sparkasse abzubiegen, als sich "von hinten" ein Fahrrad näherte und die Kofferraumklappe mit dem Rad streifte, wodurch diese beschädigt wurde. Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Verkehrsunfall

2800 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag auf dem Parkplatzgelände des Norma-Marktes in der Heubergstraße in Eschwege ereignet hat. Beim Rückwärtsausparken beschädigte eine 82-Jährige aus Eschwege den wartenden Pkw eines 19-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard.

Diebstahl von Geldbörse

Um 07:35 Uhr wurde gestern Morgen eine 22-Jährige aus Sontra Opfer eines Diebstahls im Lidl-Markt in Sontra. Um 07:35 Uhr tätigte sie dort ihre Einkäufe, ihre Geldbörse legte sie in dem Einkaufswagen ab. Beim Bezahlen an der Kasse musste sie dann feststellen, dass das Portmonee samt der darin befindlichen persönlichen Dokumente und etwas Bargeld entwendet worden war. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Diebstahl von Kabel

Um 09:00 Uhr wurde gestern Morgen festgestellt, dass unbekannte Täter in der Straße "Kannhöhe" in Bad Sooden-Allendorf eine Aluleiter und Elektrokabel entwendet haben. Die Gegenstände waren unter einem Carport des Anwesens gelagert. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

