Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Gladbeck auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Osten. Auf der Lange Straße fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer in Richtung Süden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer in den Kreuzungbereich ein, ohne auf den Verkehr zu achten.

Nach Zeugenangaben entging er zunächst einem Zusammenstoß mit einem Auto, kollidierte dann aber mit dem Fahrzeug des 31-Jährigen.

Augenscheinlich verletzte sich der Fahrradfahrer bei dem Unfall. Er flüchtete trotzdem über die Lange Straße in Richtung Süden.

Personenbeschreibung: männlich, ca 1,90 m groß, ca. 45 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Daunenjacke, Jeans und rote Kappe.

Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

