Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 15:45 Uhr, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Hülsbergstraße in Richtung Hülsstraße. Auf der Hülsbergstraße fuhr ihr ein 29-jähriger Autofahrer aus Marl entgegen. Im Bereich einer Linkskurve, in der Nähe der Einmündung Löntroper Grenzweg, kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand 14.000 Euro Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

