POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior fällt auf "Jackentrick" rein

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Halbinghorst ist ein 80-jähriger Mann Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Senior bekam Besuch von einem ihm unbekannten Mann, der vorgab, der Enkel eines alten Freundes zu sein. Als Geschenk habe er zwei Jacken "von seinem Opa" dabei. Der 80-Jährige nahm die Jacken an sich. Anschließend verlangte der Mann plötzlich Geld dafür. Weil der 80-jährige angab, nur wenig Bargeld zu Hause zu haben, durchsuchte der Mann selbst die Wohnung. Weil er nichts finden konnte, forderte er den Senior auf, zu einer Bank zu gehen, um mehr Geld abzuholen. Aus Angst ging der 80-Jährige darauf ein. Der Senior meldete sich erst einige Tage nach dem Vorfall bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der "Jackenbetrüger" wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80m bis 1,85m groß, dunkle Haare, unrasiert, bekleidet war er mit einer Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Trickbetrüger sind erfinderisch und ändern ihre Maschen regelmäßig. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in die Wohnung und übergeben Sie kein Geld. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und bleiben Sie misstrauisch! Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen haben, rufen Sie am besten direkt die 110 an.

