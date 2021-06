Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzung in Bankfiliale - Zeuge gesucht

Frankenthal (ots)

Am Dienstagmittag kam es in einer Bankfiliale in der August-Bebel-Straße in Frankenthal zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 70-jährigen Frankenthalerin.

Aufgrund der pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen zur Filiale kam es zum Streit zwischen der 70-Jährigen und einem unbekannten älteren Mann. Im Rahmen des Streits wurde die Frankenthalerin von dem unbekannten älteren Mann zu Boden geworfen und leicht verletzt. In der Bankfiliale soll sich zum Tatzeitpunkt zumindest ein weiterer Kunde und somit potentieller Zeuge befunden haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell