Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, dem 30.04.2021 um 13:45 Uhr kam es in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 62-jährige Fahrer eines Kleinbusses stellte diesen am rechten Fahrbahnrand der Haßlocher Straße ab und befand sich noch im Fahrzeug, als ein Pick-Up-Truck, welcher aus Fahrtrichtung Haßloch kam, den Bus passierte und dabei den linken Außenspiegel touchierte und beschädigte. Der Fahrer/die Fahrerin des Pick-Up setzte seine/ihre Fahrt, in Richtung Madenburgstraße fort, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell