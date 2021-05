Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Mülltonnen in den Weiher geworfen

Lambsheim (ots)

Am 01.05.2021 konnte gegen 22:21 Uhr durch einen Zeugen beobachtet werden, wie am Lambsheimer Weiher vier bis fünf männliche Jugendliche Mülltonnen ins Wasser warfen. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich diese auf ihren Fahrrädern in Richtung Bollwerkstraße und konnten auch trotz ausgiebiger Bestreifung des Nahbereichs nicht mehr angetroffen werden. Im Wasser konnte eine Mülltonne festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell