POL-PDLU: Frankenthal -Trickdiebstahl in Discounter in der Wormser Straße

Frankenthal (ots)

Unter anderem 780 Euro Bargeld wurden einer 72-jährigen Frau am 30.04.2021 gegen 14:45 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter in der Wormser Straße entwendet. Wie die Geschädigte den Beamten mitteilte, wurde sie von einer bislang unbekannten Täterin zunächst angerempelt. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Die Tatverdächtige wurde als 1,80m groß, 25-30 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig und eine beige, knielange Jacke tragend beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

