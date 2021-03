POL-HB: Nr.: 0208--Granaten in Mahndorf gesprengt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Eppenhainer Straße Zeit: 19.03.21, 12.15 Uhr

Am Freitagmittag wurden in der Nähe der Eppenhainer Straße in Mahndorf zwei deutsche Granaten durch den Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen gesprengt.

Die Sprenggranaten waren bei einer gezielten Suche gefunden worden. In einem Sicherheitsradius von 200 Metern wurde evakuiert. Der Bahnverkehr musste kurzzeitig für die Strecke Bremen-Hamburg-Hannover gesperrt werden. Bei der anschließenden kontrollierten Sprengung durch Sprengmeister Thomas Richter kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

