Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Verwirrter 28-Jähriger sorgt mit Messer für Polizeieinsatz

Koblenz (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 00:30 Uhr im Schienenersatzverkehr von Bad Breisig nach Koblenz zu einem Zwischenfall mit einer verwirrten männlichen Person. Diese hatte zuvor die Busbegleiterin und den Busfahrer gebeten, ihn kostenlos zu befördern, da sie von mehreren Personen verfolgt würde. Die Frau willigte situationsbedingt ein und informierte das Bundespolizeirevier Koblenz über den Vorfall. Während der Fahrt teilte der Fahrgast der Busbegleiterin dann mit, dass er ein Messer mitführe, aber sie keine Angst zu haben braucht. Er würde jedoch Hilfe benötigen. Im Bus befanden sich neben Busfahrer, Busbegleiterin und dem jungen Mann noch ein weiterer Fahrgast. Die Frau teilte den Sachverhalt der Bundespolizei mit, welche den Bus daraufhin an der Balduinbrücke stoppte und den jungen Mann aus dem Bus herausholte. Das mitgeführte Küchenmesser (20 cm Klingenlänge) hatte er zuvor im Bus niedergelegt. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und später, nach Hinzuziehung des Ordnungsamtes, aufgrund seines verwirrten Zustandes in die Rhein-Mosel-Fachklinik verbracht. Der Schienenersatzbus konnte nach kurzer Zeit seine Fahrt fortsetzen.

