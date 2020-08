Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Gefahrgutaustritt aus Kesselwagen am Bahnhof Betzdorf Maßnahmen dauern an

Betzdorf (ots)

Der Lokführer des Güterzuges 54380 stellte heute morgen, bei Halt in Betzdorf, an einem Kesselwagen mit Salpetersäure Dampfaustritt fest. Der Bahnhof und Strecke Betzdorf wurde um 05:20 Uhr gesperrt. Der Kesselwagen wurde von Notfallmanager und der Feuerwehr separiert und Druck aus dem Kessel kontrolliert abgelassen. Die Maßnahmen vor Ort dauern an. Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Zwei Gleise wurden ab 13:30 Uhr für den Personenverkehr wieder freigegeben.

