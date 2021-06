Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchdiebstahl von Werkzeugen aus Firmenfahrzeug

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum von Montagvormittag bis Dienstagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Firmenfahrzeug eines Unternehmens in der Industriestraße in Frankenthal. Das Fahrzeug war auf dem abgeschlossenen Gelände des Unternehmens abgestellt. Das Fahrzeug wurde aufgebrochen. Darin befindliche Werkzeuge im Wert von 1500EUR wurden entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

