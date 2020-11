Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gestohlenes Quad auf Transporter festgestellt

53947 Nettersheim53947 Nettersheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen erstattete der Eigentümer eines orangefarbenen Quads Strafanzeige. Offensichtlich hatten Unbekannte in der Nacht zu Samstag das verschlossene Fahrzeug vor dem Wohnhaus des Geschädigten an der Straße "Alte Burg" entwendet. Bei einer Polizeikontrolle in der Oberpfalz stellten die einschreitenden Polizeibeamten das gestohlene Fahrzeug auf einem Transporter fest. Das Quad wurde sichergestellt.

