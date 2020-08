Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf

Friesenhagen (ots)

Am Sonntag, den 30.08.2020, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein Mountainbike-Fahrer die L 278 von Friesenhagen in Richtung Morsbach. Unmittelbar dahinter befanden sich noch 3 weitere Pkw. Als der erste Pkw an dem Radfahrer vorbeifahren wollte und sich auch bereits neben diesem befand, wurden alle Pkw und der Radfahrer von dem hintersten Pkw in grob rücksichtloser Weise und mit hoher Geschwindigkeit überholt. Hierbei fand eine Berührung zwischen dem Überholer und dem Überholten Pkw statt. Es entstand zwar nur relativ geringer Sachschaden, jedoch setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei Betzdorf den beteiligten Montainbike-Fahrer sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Hinweise unter Tel.: 02741-9260

