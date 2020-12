Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoscheiben eingeschlagen - Täter nutzen kurze Abwesenheit aus - Polizei sucht Zeugen

Kaarst/DormagenKaarst/Dormagen (ots)

Am Dienstag (08.12.) kam es gleich zu zwei Autoaufbrüchen.

Am Vormittag, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:20 Uhr, zerschlug ein Unbekannter in Kaarst auf der Schiefbahner Straße die Seitenscheibe einer schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine schwarze Kunststofftasche. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

In Dormagen ließ ein Unbekannter auf der Straße "Oberster Monheimer Weg" im Zeitraum von 13:50 Uhr und 14:24 Uhr eine Geldbörse mitgehen, die auf dem Beifahrersitz lag. Hierzu hatte er die Seitenscheibe eines schwarzen Nissan Qashqai eingeschlagen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Haben Sie verdächtige Beobachtungen an der Schiefbahner Straße in Kaarst oder an der Anschrift "Oberster Monheimer Weg" in Dormagen" zu den oben genannten Zeiten gemacht oder können Hinweise zu den Autoaufbrüchen geben? Dann setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung.

Autoaufbrecher agieren schnell und gehen ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen einer Scheibe Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor, ob sich das Risiko lohnt. Ein kurzer Blick ins Fahrzeuginnere offenbart, ob sich Lohnenswertes darin befindet. Um größeren Schaden zu vermeiden, muss man wissen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können einen Tatanreiz für mögliche Diebe sein.

