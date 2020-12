Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch - Zwei Stunden reichten den Unbekannten - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

KaarstKaarst (ots)

In Kaarst waren unbekannte Wohnungseinbrecher aktiv. An der Maubisstraße verschafften sie sich am Dienstagvormittag (08.12.), in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr, gewaltsam Einlass in eine Etagenwohnung. Dort erbeuteten die Täter Schmuck und etwas Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie wertet Spuren und Zeugenaussagen aus.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 02131-3000 beim Kriminalkommissariat 14.

Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen gibt es fast immer. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, bevor man jemandem mittels elektronischem Türöffner Zugang zum Haus gewährt. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Kommen einem Personen oder Fahrzeuge verdächtig vor, verständigt man am besten die Polizei - in dringenden Fällen über die 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell