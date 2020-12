Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bäckerei - Kripo sucht Zeugen

NeussNeuss (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend (08.12.), 19:45 Uhr, bis Mittwochmorgen (09.12.), 03:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei an der Bahnstraße in Neuss-Norf. Die Einbrecher konnten unerkannt mit Wechselgeld entkommen, bevor der Inhaber die Tat in den frühen Morgenstunden feststellte und die Polizei rief.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise werden erbeten über die Telefonnummer 02131 3000.

