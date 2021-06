Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall an STOP-Schild

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lützelstraße / L 528 ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Pkw schwer beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Eine 63-jährige Frau hielt zunächst am Stop-Schild an. Als sie dann auf die L 528 auffuhr und nach links abbiegen wollte, übersah sie den von links kommenden Pkw und es kam zur Kollision. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Einmündungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

