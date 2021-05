Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210514.4 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Itzehoer Supermarkt eingestiegen und haben aus dem Bereich des Lotto-Shops diverse Tabakwaren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich Einbrecher gegen 0.50 Uhr mit einer Leiter auf das Dach des Marktes in der Straße Rotenbrook. Von dort stiegen sie in das Innere des Objektes ein und stahlen aus dem Shop im Eingangsbereich unterschiedliche Tabakwaren. Im Anschluss verließen sie das Gebäude auf demselben Weg, wie sie es betreten hatten.

Der genaue Wert der Beute ist noch unklar, der angerichtete Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 5.000 Euro liegen.

Die Täter suchten den Tatort vermutlich mit einem Fahrzeug auf, die Leiter brachten sie mit. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ein verdächtiges Auto gesehen haben oder die ansonsten Hinweise geben können, sollten sich an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell