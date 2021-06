Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 06 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Kiefernweg ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und entwendeten ein Smartphone sowie Bargeld aus der Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Nach einer mehrwöchigen Abwesenheit musste ein Ehepaar den Einbruch in ihre Wohnung an der Ludgeristaße feststellen. Einbrecher waren auf unbekannte Weise in die Wohnung gelangt. Sie entwendeten Bargeld. Hinweise zu den Einbrechern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Brilon: Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen öffneten unbekannte das Tor zum Gelände eines Händlerunternehmens auf der Straße "Hinterm Gallberg". Anschließend brachen sie zwei Container auf und entwendeten aus diesen über 30 Gasflaschen mit Kältemittel. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

