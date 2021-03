Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten angegriffen und verletzt

Stuttgart (ots)

Eine 24-jährige Frau hat am Montagabend (29.03.2021) gegen 23:00 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei angegriffen und dabei eine Beamtin verletzt. Die Einsatzkräfte befanden sich aufgrund anderer Einsatzmaßnahmen auf dem Weg durch die Haupthalle, als ihnen die Tatverdächtige ohne erforderlichen Mund-Nasen-Schutz begegnete. Nachdem die Streife sie aufforderte, im Bahnhofsgebäude eine Maske zu tragen, beleidigte die junge Frau die Beamten und entfernte sich in Richtung der Gleise. Als die Bundespolizisten die 24-jährige deutsche Staatsangehörige eingeholt hatten, versuchte sich diese zunächst der Kontrolle zu entziehen. Während die Streife die Flüchtende festhielt, griff sie diese unvermittelt an und versetzte einer 19 Jahre alten Bundespolizistin einen Kopfstoß gegen den Unterkiefer, wodurch sich diese eine leichte Verletzung an der Lippe zuzog. Daraufhin wurde sie zu Boden gebracht und gefesselt. Während der folgenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die Einsatzkräfte durchgehend und trat zudem einem 26-jährigen Bundespolizisten gegen das Schienbein. Dieser blieb jedoch unverletzt. Mit der Unterstützung einer weiteren Streife wurde die Tatverdächtige schließlich auf die Dienststelle verbracht. Nach dem Abschluss aller Maßnahmen konnte die 24-Jährige das Revier wieder verlassen. Die im Landkreis Reutlingen wohnhafte Frau muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung rechnen.

