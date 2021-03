Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei am Bahnsteig

Vaihingen an der Enz (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ist es am vergangenen Sonntag (28.03.2021) gegen 19:45 Uhr am Bahnhof Vaihingen an der Enz gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es offenbar bereits auf dem Bahnsteig zu Streitigkeiten zwischen den mindestens neun Beteiligten im Alter von 14 bis 16 Jahren. Diese sollen sich in der Unterführung fortgesetzt haben, wo es offenbar kurz darauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren der Jugendlichen kam, wobei wohl unter anderem ein bislang unbekanntes Schlagwerkzeug eingesetzt wurde. Im Rahmen der Fahndung mehrerer Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten letztlich drei Tatverdächtige, zwei leicht verletzte Geschädigte sowie Zeugen des Vorfalls festgestellt werden. Die Hintergründe der Schlägerei sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

