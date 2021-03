Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Festnahme am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Ein 41-Jähriger wurde am vergangenen Samstag (27.03.2021) gegen 00:15 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zuvor war die Identität des deutschen Staatsangehörigen durch eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart im Rahmen einer Personenkontrolle festgestellt worden. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen Körperverletzung bestand. Daraufhin wurde der 41-Jährige festgenommen und auf die Dienststelle verbracht. Da er die geforderte Geldstrafe von 1.500 Euro nicht bezahlen konnte, übergaben ihn die Bundespolizisten zur Verbüßung seiner 150-tägigen Haftstrafe anschließend an eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell