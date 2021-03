Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Am Bahnsteig zugeschlagen

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern ist es am gestrigen Dienstagnachmittag (23.03.2021) gegen 16:00 Uhr auf einem Bahnsteig des Cannstatter Bahnhofs gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer auf Bahnsteig 3 / 4 offenbar in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Täter seinen Kontrahenten geschubst und anschließend auf diesen eingeschlagen haben, wodurch der Geschädigte wohl blutend zu Boden fiel. Kurz darauf soll der Angreifer zusammen mit seinem Begleiter in Richtung des Wilhelmsplatzes geflüchtet sein. Als die von Zeugen alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei am Bahnhof eintrafen, befanden sich weder der Geschädigte, noch der mutmaßliche Täter vor Ort. Im Rahmen der bundespolizeilichen Ermittlungen werden nun der mutmaßliche Geschädigte sowie Zeugen der Tat gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

