Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist im ICE

Stuttgart/Mannheim (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung eines 29-Jährigen ist es am vergangenen Samstagmorgen (20.03.2021) gegen 10:00 Uhr in einem ICE zwischen Mannheim und Stuttgart gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierte ein bulgarischer Staatsangehöriger offenbar während der Fahrt des Fernzuges auf einem Sitzplatz an seinem erigierten Geschlechtsteil. Eine 34-jährige Reisende nahm die Handlung wahr und informierte kurz nach der Ankunft des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof eine auf dem Bahnsteig befindliche Streife der Bundespolizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen, der den ICE zudem ohne Fahrschein genutzt haben soll, noch am Bahnsteig an und stellten dessen Identität fest. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung sowie des Erschleichens von Leistungen ermittelt. Weitere etwaige Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

