Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 19-Jährige sexuell belästigt

Renningen/Weil der Stadt (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat am gestrigen Montagabend (15.03.2021) während der Fahrt in einer S-Bahn von Böblingen nach Weil der Stadt eine junge Frau sexuell belästigt. Die 19-jährige Geschädigte befand sich zunächst in einer S-Bahn der Linie S60 in Richtung Weil der Stadt. Als sie von ihrem Sitz aufstand, um den Zug am darauffolgenden Halt am Bahnhof Renningen zu verlassen, soll ihr der 33-jährige eritreische Staatsangehörige während ihres Ausstiegs unvermittelt an das Gesäß gefasst haben. Kurz nach der Tat alarmierte die junge Frau über den Notruf die Polizei. Der Tatverdächtige konnte schließlich am Bahnhof Weil der Stadt durch mehrere Streifen der Landespolizei vorläufig festgenommen und anschließend der Bundespolizei übergeben werden. Diese nahm den mit 1,9 Promille alkoholisierten und bereits polizeibekannten Mann in Gewahrsam. Zeugen, sowie eventuelle weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der nun ermittelnden Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell