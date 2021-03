Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung in S-Bahn

Stuttgart/Winnenden (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am frühen Samstagmorgen (13.03.2021) gegen 00:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Backnang gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 31-jähriger Mann während der Fahrt zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Winnenden offen an seinem Glied manipuliert haben und befand sich dabei in unmittelbarer Nähe zu einer 23-jährigen Reisenden. Als die junge Frau die Tat bemerkte, verließ der Tatverdächtige die S-Bahn beim Halt in Winnenden. Die Reisende meldete den Vorfall über den Polizeinotruf, sodass alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei den 31-Jährigen kurz darauf vorläufig festnahmen. Der kamerunische Staatsangehörige aus dem Rems-Murr-Kreis muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung rechnen. Die ermittelnde Bundespolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

