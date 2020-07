Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrollen

Dahn (ots)

Aufgrund aktueller Bürgerbeschwerden über zu schnell fahrende Fahrzeugführer wurden am Vormittag in Hinterweidenthal, Wartbachstraße, und in Dahn, Im Gerstel, jeweils Laserkontrollen durchgeführt. In beiden Bereichen beträgt die maximal erlaubte Geschwindigkeit 30 km/h. In Hinterweidenthal wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug fuhr mit 57 km/h. Dessen Fahrzeugführerin erwartet nun eine Geldbuße von 80 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Weiterhin wurden drei Fahrzeugführer beanstandet, die unberechtigt die Wartbachstraße befuhren. In Dahn wurden insgesamt 9 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Das schnellste Fahrzeug war hier mit 55 km/h unterwegs. Auch dessen Fahrzeugführerin erwartet eine Geldbuße von 80 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

