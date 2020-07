POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichter verletztem Autofahrer

Polizeidirektion Pirmasens

Gestern gegen 10:45 Uhr befuhren ein 34-Jähriger Lkw-Fahrer und ein 49-Jähriger Pkw-Fahrer die B10, in Höhe Staffelhof in FR Pirmasens, nebeneinander. Hierbei benutzte der Lkw-Fahrer die linke und der Pkw- Fahrer die rechte Fahrspur. Kurz vor der Ausfahrt PS-Zentrum wechselte plötzlich der 34-Jährige mit seinem Lkw die Fahrspur, da er die Ausfahrt nach Pirmasens nehmen wollte. Bei dem Fahrmanöver übersah der 34-Jährige immer noch den neben ihm befindlichen Pkw und kollidierte mit diesem. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,-EUR und der 49-Jährige wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

