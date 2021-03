Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei am Bahnsteig

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Alter von 16 bis 24 Jahren ist es am Samstagmorgen (13.03.2021) gegen 04:50 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es offenbar zunächst auf der S-Bahnebene zwischen mehreren jungen Männern und Frauen zu Streitigkeiten gekommen, die sich im weiteren Verlauf auf Bahnsteig 16 verlagerten. In der Folge kam es zwischen den etwa 15 bis 25 Personen verschiedener Nationalitäten zu wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen unter anderem ein 24-Jähriger sein Gegenüber mit einem spitzen Gegenstand bedrohte sowie eine tatverdächtige junge Frau mit einem Gürtel um sich schlug. Die teils alkoholisierten Personen konnten im Anschluss durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei angetroffen und allesamt einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Augenscheinlich verblieben alle Beteiligten unverletzt, die Personengruppen lehnten zudem eine medizinische Versorgung ausdrücklich ab. Insbesondere der genaue Tatablauf ist derzeit Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

