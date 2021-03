Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrkartenkontrolleur verletzt

Schwaigern / Stetten am Heuchelberg (ots)

Zu einer Körperverletzung infolge einer Fahrkartenkontrolle ist es am gestrigen Donnerstagvormittag (11.03.2021) gegen 10:40 Uhr in einer S-Bahn Richtung Heilbronn gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand nutzten zwei bislang unbekannte junge Männer eine S-Bahn der Linie S4 Richtung Heilbronn, wo sie von zwei Kontrolleuren offenbar ohne gültigen Fahrschein angetroffen wurden. Als die beiden Männer beim darauffolgenden Halt am Bahnhof Stetten am Heuchelberg aus der S-Bahn flüchteten, soll es zum Gerangel zwischen den Fahrgästen und den Bahnmitarbeitern gekommen sein, die sie offenbar an der Flucht hindern wollten. Hierbei kratzte wohl einer der mutmaßlichen Täter den 60-jährigen Prüfdienstmitarbeiter an der Hand, wovon dieser eine blutende Verletzung davontrug. Nachdem die Geschädigten am Heilbronner Hauptbahnhof ankamen, meldeten sie den Vorfall beim Bundespolizeirevier. Die männlichen Unbekannten werden als etwa 17-19 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Beide trugen zur Tatzeit offenbar Freizeitbekleidung. Das nun ermittelnde Bundespolizeirevier Heilbronn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell