Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Arbeitsunfall im S-Bahntunnel

Stuttgart (ots)

Ein 43-Jähriger ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.03.2021) während Bauarbeiten im S-Bahntunnel des Stuttgarter Hauptbahnhofs schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 01:30 Uhr mit neun weiteren Bauarbeitern an Arbeiten in der Tunnelröhre beschäftigt, als er offenbar auf eine Leiter stieg und so in die Nähe der Oberleitung geriet. Dabei soll es zu einem Stromüberschlag gekommen sein, wodurch sich der 42-Jährige schwere Verbrennungen zuzog. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Die bundespolizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell