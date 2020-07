Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brauner Skoda in Eicken entwendet

Mönchengladbach (ots)

Ein brauner Pkw vom Typ Skoda Karoq mit Viersener Kennzeichen (VIE) ist am Montag, 20. Juli, im Zeitraum zwischen 10.15 und 11.15 Uhr in Eicken an der Scharnhorststraße entwendet worden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell