Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten angegriffen und verletzt

Heilbronn (ots)

Ein 77 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend (09.03.2021) gegen 18:30 Uhr zwei Polizisten in einem Regionalzug am Heilbronner Hauptbahnhof angegriffen und dadurch einen der Beamten leicht verletzt. Die Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn war zunächst aufgrund der Meldung über einen mutmaßlich alkoholisierten Mann zu einer aus Tübingen angekommenen Regionalbahn gerufen worden. Als die Beamten den augenscheinlich orientierungslosen 77-Jährigen im Zug antrafen und seine Identität feststellen wollten, griff dieser einen der Bundespolizisten unvermittelt an und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Der deutsche Staatsangehörige wurde sodann durch die Streife zur Boden gebracht, gefesselt und zum örtlichen Bundespolizeirevier verbracht. Auch auf der Dienststelle versuchte der anhaltend aggressive 77-Jährige die Beamten erneut anzugreifen, was jedoch unterbunden werden konnte. Der verhaltensauffällige Mann wurde schließlich durch alarmierte Rettungskräfte unter polizeilichen Begleitung in eine Fachklinik verbracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung rechnen.

