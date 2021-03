Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Geld aus Briefumschlägen entwendet

Kornwestheim (ots)

Eine bislang unbekannte Frau steht im Verdacht am Montagmorgen (08.03.2021) während der Fahrt in einer S-Bahn der Linie S4 Bargeld aus mehreren Briefumschlägen entnommen zu haben. Eine Reisende hatte die Unbekannte zunächst dabei beobachtet wie sie nach dem Einstieg am Bahnhof Zuffenhausen offenbar mehrere Briefumschläge aus zwei mutmaßlich entwendeten Postboxen entnahm, diese öffnete und daraus Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe entnahm. Die Briefumschläge entsorgte die Unbekannte offenbar anschließend in einem Mülleimer der S-Bahn und verließ sodann den Zug am Bahnhof Kornwestheim. Die mutmaßliche Täterin wird als circa 1,70 Meter groß, etwa 20 - 40 Jahre alt und mit schmaler Figur beschrieben. Zur Tatzeit soll sie graue Boots mit weißer Sohle, eine Bluejeans, einen schwarzen Fleecepullover, eine schwarze Jacke und eine rosafarbene Wollmütze getragen haben. Zudem führte sie offenbar eine schwarze Juteumhängetasche, eine hellbraune Lederumhängetasche sowie die gelben Postboxen mit sich. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Verletzung des Briefgeheimnisses aufgenommen. Zeugen, die insbesondere Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

