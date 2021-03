Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeieinsatz am Ulmer Hauptbahnhof

Ulm (ots)

Zu einem polizeilichen Fahndungseinsatz nach einem mutmaßlich 28-Jährigen ist es am gestrigen Montagnachmittag (08.03.2021) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Gegen 14:45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit während der Ausfahrt eines Regionalzuges Richtung Neu-Ulm einen jungen Mann, der offenbar auf den abfahrenden Zug aufsprang und versuchte auf der Zugkupplung mitzufahren. Als die Bahn kurz darauf im Gleisvorfeld gestoppt werden konnte, soll die Sicherheitskraft versucht haben den Mann zurück zum Bahnsteig zu geleiten. Der bis dahin unbekannte Tatverdächtige begab sich in der Folge in den Gleisbereich und soll den Bahnmitarbeiter mit Schottersteinen und einer Eisenstange beworfen sowie verbal mit dem Tode bedroht haben. Anschließend flüchtete er die Bahngleise entlang in Richtung Donau, ließ dabei allerdings seinen mitgeführten Rucksack zurück. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mehrerer Streifen der Landes- und Bundespolizei konnte der junge Mann nicht mehr angetroffen werden. Anhand des Inhalts des Rucksacks wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 28 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen handelt. Bei dem Vorfall wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt, jedoch kam es aufgrund von Gleissperrungen während der polizeilichen Maßnahmen zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung.

