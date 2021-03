Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrräder ins Gleis geworfen

Reutlingen (ots)

Ein Regionalzug hat am gestrigen Sonntagabend (07.03.2021) bei der Einfahrt in den Reutlinger Hauptbahnhof zwei im Gleisbereich liegende Fahrräder überfahren. Nach derzeitigen Ermittlungen warf ein bislang unbekannter Täter gegen 21:30 Uhr zwei wohl unverschlossene Fahrräder vom Fahrradständer an Bahnsteig eins in den anliegenden Gleisbereich. Der kurz drauf einfahrende Lokführer eines Regionalzuges Richtung Neckarsulm überfuhr trotz eingeleiteter Schnellbremsung die Fahrräder, welche komplett zerstört wurden. Am Zug selbst entstand nach derzeitigem Kenntnisstand zwar kein Sachschaden, jedoch musste ein unter dem Zug verkeiltes Fahrrad von der Feuerwehr entfernt werden, wofür mehrere Gleise des Bahnhofs zeitweise gesperrt wurden. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell