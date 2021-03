Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Stein auf Gleise gelegt

Leingarten (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitagabend (05.03.2021) einen massiven Stein auf die Bahngleise in der Nähe des Bahnhofs Leingarten gelegt und dadurch eine durchfahrende S-Bahn zur Bremsung gezwungen. Gegen 17:00 Uhr erkannte der Lokführer eines Zuges der Linie S4 ungefähr 100 Meter nach dem Bahnhof Leingarten einen ca. 5 kg schweren Stein auf dem Schienenstrang und brachte den Zug kurz vor dem Hindernis zum Stillstand. Der Vorfall wurde offenbar augenscheinlich von einem Kind beobachtet, das für die Tat verantwortlich gewesen sein könnte. Hierbei soll es sich um einen etwa 10 Jahre alten Jungen mit einem schwarz-weißem Rucksack gehandelt haben. Bekleidet war er offenbar mit einer dunklen Jeans, einer schwarz-roten Jacke sowie einer schwarz-weißen Basecap. Hinweise nimmt das ermittelnde Bundespolizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer +4971318882600 entgegen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell