POL-MG: Verkehrszeichen überrollt: Nach Unfallflucht sucht Polizei blauen Pkw

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

An der Einmündung des Karrenweges in die Hardter Landstraße ist bei einem Unfall mit Flucht ein Verkehrsschild beschädigt worden. Dies wurde am Sonntag, 13. Dezember, gegen 10.15 Uhr festgestellt. Die Polizei sucht nun einen blauen Pkw, der einen nicht unerheblichen Frontschaden aufweisen dürfte.

Vermutlich hatte der spätere Unfallverursacher die Hardter Landstraße - aus Richtung Vorster Straße kommend - in Richtung Rheindahlen befahren. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er in Höhe der Karrenweg-Einmündung mit dem Wagen nach links von seiner Fahrspur abgekommen sein. Er überrollte das Verkehrszeichen und suchte schließlich das Weite. Die am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile deuten auf eine erhebliche Beschädigung am Pkw hin.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

