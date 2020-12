POL-MG: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Polizei Mönchengladbach

Eine Alarmanlage hat am Montag, 14. Dezember, um 0.14 Uhr einen Einbruch in eine Schule an der Geusenstraße in Rheindahlen-Mitte verhindert.

Die Beamten stellten vor Ort eine eingeworfene Fensterscheibe sowie ein eingetretenes Fenster fest. Die Einbrecher waren bereits geflüchtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

