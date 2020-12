Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Graffiti: Polizeibeamte stellen Sprayer in Hardt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Polizeibeamte haben im Stadtteil Hardt-Mitte in der Nacht zum Sonntag, 13. Dezember, einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer fassen können.

Sie hatten gegen 2.30 Uhr vor einem Haus an der Vorster Straße eine Person entdeckt, die in einem Gebüsch saß. Von den Beamten angesprochen, ergriff der Mann zu Fuß die Flucht, konnte aber gestellt werden. Er räumte ein, eine Hauswand besprüht zu haben. Er trug Handschuhe mit Farbanhaftungen. In einer Plastiktragetasche, die auf seiner Flucht weggeworfen hatte, fanden die Beamten mehrere, größtenteils entleerte Spraydosen. Sie wurden ebenso sichergestellt wie ein Farbstift, den der Mann mit sich führte.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

In Lürrip an der Habichtstraße ist im Zeitraum zwischen Samstag, 12. Dezember, 15 Uhr, und Sonntag, 13. Dezember, 9 Uhr, ein Pkw vom Typ Ford Transit mit einem Schriftzug in roter Farbe besprüht worden. An dieser Straße war an den vorangegangenen Tagen auch ein Kleingartenverein von Graffiti-Taten betroffen: Eine Laubenwand, ein Blumenkübel, ein Briefkasten und Zaunpfosten gehörten dort zu den beschädigten Objekten.

In Schrievers an der Straße Morr gab es am Freitag, 11. Dezember, zwischen 16 und 19 Uhr zwei angezeigte Fälle: Schriftzüge in roter Farbe prangten an einer Hauswand und an einer Garage.

In Dahl an der Richard-Wagner-Straße haben Unbekannte am Freitag, 11. Dezember, zwischen 17 und 22.30 Uhr eine Hauseingangstür mit roter Farbe besprüht.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell