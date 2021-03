Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auf S-Bahnkupplung mitgefahren

Weinstadt-Beutelsbach / Grunbach (ots)

Zwei junge Männer sind am gestrigen Dienstagabend (09.03.2021) zwischen Beutelsbach und Grunbach unerlaubt auf der Kupplung zweier S-Bahnwagen mitgefahren. Gegen 19:00 Uhr erkannte eine Zeugin die zwei bis dahin unbekannten Männer am Außenbereich einer S-Bahn der Linie S2 Richtung Schorndorf und alarmierte die Bundespolizei. Im Rahmen einer daraufhin eingeleiteten Fahndung konnten zwei bereits polizeibekannte 16- und 19- Jährige im Inneren einer S-Bahn in die entgegengesetzte Richtung festgestellt werden, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Insbesondere die Auswertung mehrerer Überwachungskameras steht nun im Mittelpunkt der bundespolizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Während der polizeilichen Maßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Beutelsbach und Grunbach zeitweise gesperrt werden.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Unbefugte Aufenthalte in Gleisanlagen sowie das Mitfahren außerhalb der Personenwagen sind lebensgefährlich! Die Gefahren im Bahnbetrieb, die unter anderem vom Starkstrom und beweglichen Teilen ausgehen, sind nicht sichtbar und werden oftmals völlig unterschätzt. Es können sich hierdurch schwere bis tödliche Verletzungen oder Verbrennungen zugezogen werden.

