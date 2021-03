Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Barßel - versuchter Einbruch in Baucontainer

Zwischen Montag, den 01.März 2021, gegen 20.00 Uhr und Dienstag, den 02.März 2021, um 06.50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Baucontainer im Neubaugebiet Lütje Brinkharf einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Einbruch in Geräteschuppen

Zwischen Freitag, den 26.Februar 2021, gegen 16.00 Uhr und Sonntag, den 28.Februar, um 14.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Geräteschuppen an der Molkereistraße und entwendeten ein Herrenfahrrad der Marke Prince, Trapez. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 110 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Saterland/Sedelsberg - Sachbeschädigung zweier PKW

Zwischen dem 27.Februar 2021, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 02.März 2021, um 14.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter im Dahlienweg und in der Bgm.-Knelangen-Straße zwei geparkte PKW mit schwarzer Sprühfarbe besprüht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

